Памятник французскому политику осквернили в Париже

В Париже вандалы осквернили памятник политику времён короля Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу, который находится перед зданием Национального собрания.
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Участники акций протеста против расизма в столице Франции неоднократно пытались осквернить памятник Кольберу,
Волна сносов и осквернений памятников политикам прошлых лет началась в США и во многих европейских столицах во время массовых протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, который умер в результате применения задерживавшим его полицейским удушающего приёма. 15 июня глава французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран сообщил, что неизвестные осквернили памятник лидеру движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере страны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться совершать акты вандализма или пытаться разрушить памятники и статуи на территории страны.
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