Памятник французскому политику осквернили в Париже

https://static.news.ru/photo/7b2322a2-b5f5-11ea-bf08-fa163e074e61_660.jpg Памятник Кольберу Фото: goobersmash/flickr.com

В Париже вандалы осквернили памятник политику времён короля Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу, который находится перед зданием Национального собрания.

Об этом сообщает журнал Le Point. По его данным, злоумышленник оставил на монументе надпись, обвиняющую Кольбера в «негрофобии». Слова были написаны красной краской. На данный момент вандал задержан полицией.

Участники акций протеста против расизма в столице Франции неоднократно пытались осквернить памятник Кольберу, передаёт ТАСС. При жизни политик был одним из авторов так называемого чёрного кодекса, которым регулировалось рабовладение во французских колониях.

Волна сносов и осквернений памятников политикам прошлых лет началась в США и во многих европейских столицах во время массовых протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, который умер в результате применения задерживавшим его полицейским удушающего приёма. 15 июня глава французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран сообщил, что неизвестные осквернили памятник лидеру движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился арестовывать тех граждан США, которые будут пытаться совершать акты вандализма или пытаться разрушить памятники и статуи на территории страны.