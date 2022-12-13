Отчего вдруг проговорилась фрау Меркель Что значат слова Меркель о Минских соглашениях

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель

Сенсационные откровения Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения, заключенные при поддержке западных гарантов, на деле никто не собирался выполнять и что они дали просто выигрыш во времени для подготовки и вооружения украинской армии, остаются предметом разноплановых анализов.

Прежде всего создается впечатление, что обычно крайне сдержанная и закрытая Меркель решила реабилитироваться перед лицом обвинений в том, что, заключив выгодные для Германии газовые соглашения с Россией, она тем самым дала Кремлю рычаг воздействия на коллективный Запад, поставив Дойчланд в сильную зависимость от поставок с Востока. Обвинения, конечно, выглядят крайне глупо, учитывая, что русское дешевое сырье стало важным компонентом экономического благосостояния нынешних немцев. Но таков сегодня антироссийский тренд, что даже канцлеру в отставке пришлось доказывать, что она по-своему, тайно вредила России. А заодно и за «Северный поток — 2» покаялась, чтобы на будущее, на случай еще большего разгула реакции на Западе получить прощение тех же Штатов.

К тому же у ее заявления есть как бы двойное дно. В идеале она дополнительно компрометирует российское руководство, как бы демонстрируя его наивность: мол, в Москве верили, что мы хотели прекратить войну, а вот на самом деле мы готовились к другой, куда более масштабной. Вот так ловко мы их обвели вокруг пальца. Так что нечего приписывать Кремлю особые стратегические таланты. Притом что в 2015 году многие наши политики, включая незабвенного Владимира Вольфовича, сразу поставили под сомнение целесообразность такого компромисса. Но тогда Москва искренне стремилась к тому, чтобы избежать военных осложнений. Хотя теперь и президент признает, что воссоединение с Донбассом могло бы случиться гораздо раньше.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press Ангела Меркель

Но вот что характерно. Действительно «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». И вот уже сербский лидер Александр Вучич, внимательно читавший откровения Меркель, экстраполирует ее слова на ситуацию, что ныне складывается вокруг Сербии. Особенно на фоне уговоров присоединиться к антироссийским санкциям и не препятствовать дискриминации сербов в Косово в обмен на туманные перспективы вхождения в Европейский союз. И Вучич, традиционно сидящий на нескольких стульях, задается вопросом: а как теперь можно доверять любым обещаниям того же Берлина?

Собственно, и у нас фрау Ангела, явно того не желая, нанесла солидный удар по позициям так называемой партии мира. Иначе говоря, по позициям сторонников заключения мира или хотя бы перемирия с коллективным Западом любой ценой. Даже ценой существенных уступок, но компромисс вокруг Украины заключить. И вот теперь еще раз Меркель подтверждает нашим «пацифистам», что договоры с Западом зачастую не стоят бумаги, на которых написаны. Исключение составляют, видимо, только те соглашения, отсутствие которых реально пугает заокеанского властелина. То есть все соглашения по контролю над стратегическими ядерными вооружениями. Да и то, как показало правление Дональда Трампа, от некоторых договоров как части разоруженческого процесса Вашингтон и его союзники могут легко отказаться.

А главное, Меркель фактически расписалась в полной недееспособности всего Европейского союза, который практически утрачивает свою глобальную международную субъектность и не способен более нести ответственность за принятые решения без оглядки на Вашингтон. А значит, перестает быть надежным партнером в любых переговорах. И когда в Москве говорят, что мир уже не будет прежним, видимо, имеют в виду и то обстоятельство, что и Берлин не сможет больше быть нашим привилегированным собеседником.