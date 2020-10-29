Ошибка Макрона: почему случился теракт в Ницце

Францию потряс очередной теракт. Не успела Пятая республика отойти от убийства школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа 16 октября, как 29 числа нападавший с ножом зарезал по меньшей мере трёх человек в районе церкви Нотр-Дам в Ницце. Не исключено, что новая атака стала ответом на жёсткие меры по борьбе с исламским радикализмом, принятые во Франции по следам убийства преподавателя. Однако, по словам экспертов, президент Эммануэль Макрон ошибся в риторике и методах.

Полиция ранила и задержала нападавшего в Ницце, его доставили в больницу. Как сообщают источники Reuters, ему удалось обезглавить одну из своих жертв. На данный момент преступление классифицируют как теракт.

Методы (использованные убийцей. — NEWS.ru), без сомнений, схожи с теми, что были применены против храброго учителя Самюэля Пати в Конфлан-Сент-Онорин, — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. — Наше терпение подошло к концу. Настало время для Франции освободиться от принципов миролюбия, чтобы решительно искоренить исламофашизм на нашей территории.

В этот же день неизвестный напал с ножом на полицейских во французском городе Авиньоне и был застрелен на месте. Сообщается также, что силовики задержали вооружённого холодным оружием мужчину возле церкви в Париже, который готовил ещё одно нападение.

На место случившегося в Ницце срочно выехал Эммануэль Макрон. Он заявил, что в ответ на угрозу терроризма на улицах городов будут размещены от трёх до семи тысяч военных, которые займутся охраной общественных зданий, прежде всего, христианских церквей и школ. Он также назначил на 30 октября экстренное совещание Совета безопасности, призванное согласовать дальнейшие меры.

После убийства учителя Пати, демонстрировавшего карикатуры на пророка Мухаммеда на своих уроках, перед руководством Франции встал вопрос об адекватном ответе на случившееся. Президент Эммануэль Макрон выбрал стратегию кнута и пряника: лучше интегрировать исламскую молодёжь в общество путём образования и создания социальных центров, но одновременно жёстко пресекать радикализм. Наибольшую огласку получили как раз последние меры, которые включали в себя обыски и задержания подозреваемых в радикальных настроениях, депортации, закрытие религиозных организаций.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Это вызвало протесты в исламском мире. Первым недовольство выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посоветовавший Макрону проверить психическое здоровье и призвавший турок бойкотировать французские товары. Затем протесты прокатились по множеству мусульманских государств — от Ирана до стран Северной Африки. Так, в столице Бангладеш Дакке на улицах собралось около 40 000 демонстрантов, сжигавших портреты Макрона и называвших его сатанистом.

У президента Макрона был шанс исцелить нацию и лишить экстремистов пространства для действия, но вместо этого он способствовал дальнейшей поляризации и маргинализации, что неизбежно ведёт к радикализации, — заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана Ринат Патеев считает, что подобного роста напряжения можно было избежать. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что Франция по сравнению с другими европейскими государствами и США привержена более жёстким формам секуляризма, поэтому конфликты на религиозной почве там не редки. Причиной же для раскрутки антифранцузских настроений в исламском мире послужила речь президента Макрона после убийства учителя Самюэля Пати, в которой он заявил, что будет жёстко бороться с «исламским сепаратизмом».

Придание публичности любой социальной проблеме, особенно в контексте ислама, почти всегда провоцирует возмущение. Реагировать так эмоционально, публично на подобные вызовы, наверное, не стоило. Макрон здесь, очевидно, совершил ошибку. Нужно было делать какие-то выводы, принимать решения, но не в таком контексте. Можно было сохранить дипломатичность и не провоцировать очередную информационную волну. Франции, конечно, придётся идти на непопулярные решения — ограничения по миграционной линии, более жёсткий контроль за деятельностью исламских общин на территории страны, но в будущем надо учитывать подобные ошибки. Ринат Патеев директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана директор центра исламоведческих исследований Академии наук Татарстана

В то же время можно понять и Макрона, который, произнося речь на похоронах убитого учителя, рассчитывал, прежде всего, на французское христианское большинство. Президент республики находится в непростом положении: его рейтинги падают, партия разваливается, а пандемия вынуждает принимать непопулярные решения, включая введение нового карантина. В сложившихся условиях он не мог спасовать перед проблемой радикализации мусульман во Франции, которую так и не смогли побороть предыдущие власти, чересчур рассчитывающие на толерантность.