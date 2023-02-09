Они обещали: лидеры ЕС что-то гарантируют Зеленскому, но неясно, что именно Приблизят ли аудиенция Владимира Зеленского у Карла III и фотографирование с главой Еврокомиссии победу Украины?

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз с начала российской СВО совершил поездку за границу. За 8 и 9 февраля он предпринял турне по нескольким европейским столицам. Везде его встречали, как фанаты встречают рок-звезду, овациями и слезами радости. Но помогут ли клятвы европейских лидеров в поддержке Киева заменить западную боевую технику, которая пока доставлена на Украину только в обещаниях?

Долго запрягают

После посещения в среду Лондона, а в четверг Парижа и Брюсселя Владимир Зеленский имеет на руках то, что и следовало ожидать — синицу в руках. Количество его встреч никак не переходит в качество, журавль так и остается высоко в небе. В данном контексте эту метафору следует воспринимать буквально: президент Украины отправился в Великобританию, Францию и столицу НАТО и Евросоюза Брюссель с намерением договориться там о получении современных боевых самолетов, «крыльев свободы», как он сам их обозначил. В Вестминстерском аббатстве, где Зеленский озвучил эти просьбы на весьма неплохом английском (в Конгрессе США, где он выступал в последние дни 2022 года, произношение было заметно корявее), депутаты всех партий с уникальным единодушием поддержали просьбу украинского лидера.

Фото: EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом в Брюсселе

Сам выбор места для общения с парламентариями подчеркивал его экстраординарный характер. Аббатство используется только для самых важных мероприятий, таких как коронация монархов или их похороны (последний раз двери аббатства были открыты в сентябре 2022 года во время прощания с Елизаветой II). Поэтому вполне логично было, что прямо оттуда Зеленский отправился в Букингемский дворец на 45-минутную аудиенцию с правящим монархом Карлом III.

Однако вряд ли Зеленский перелетел затем оттуда в Париж окрыленным. Британский премьер Риши Сунак, едва лишь высокий гость скрылся в небе, объявил, что его правительство проведет исследование, какие типы самолетов можно было бы поставить в распоряжение ВСУ.

Когда речь идет о поставках боевых самолетов, то, конечно, мы об этом говорили. Ничего нельзя исключать, — раскрыл Сунак содержание переговоров с украинским президентом.

И это всё, Карл. Если британские политики не намерены, как говорят на Украине, «тюпаться швидче», велик риск, что какие бы самолеты в Лондоне ни определили как достойные для сражений в небе Украины, сражаться им будет уже не с кем — ожидаемое российское наступление точно не привязано к календарю правительства Его Величества Карла III.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Великобритании Карл III с президентом Украины Зеленским во время аудиенции в Букингемском дворце в Лондоне

Можно вспомнить, как долго Британия «запрягала» после сентября 1939 года, будучи связанной прямым военным союзом с Польшей, чтобы предположить, сколько времени понадобиться англичанам на раскачку, когда речь идет о помощи стране, формально ни в каких союзнических отношениях с Лондоном не состоящей. С самого начала российской СВО тогдашний британский премьер Борис Джонсон как минимум дважды лично приезжал в Киев; сменившая его ненадолго Лиз Трасс также неизменно выражала симпатии неравной борьбе украинцев. Но как и в футболе, поддержка трибун, конечно, важна, но исход матча определяют не болельщики, а игроки.

Если даже в Лондоне определятся с типом самолетов для ВСУ (вероятнее всего, это будет модель Eurofighter Typhoon), процесс обучения пилотов займет не один месяц. Даже переобучение с танка Т-90 на немецкий Leopard-2 или американский Abrams требует несколько недель (украинские танкисты сейчас тренируются водить британские танки Challenger). А чтобы не просто поднять Typhoon в воздух, а еще и выработать автоматизм в управлении им в боевой обстановке — дело долгих месяцев. Их у Украины может просто не быть.

Наконец, количество самолетов, которыми Королевские ВВС в состоянии поделиться с другой страной, составляет от силы 30 штук. Это когда на российских аэродромах в одном только Южном военном округе находятся сотни фронтовых бомбардировщиков и вертолетов.

Что британское правительство сделало помимо обещаний — ввело в среду, 8 февраля, новые санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц. Но Зеленский-то приезжал в Европу совсем не за этим.

Быстрее, выше, сильнее

Уже зная о реакции Лондона на свою просьбу о срочной помощи, Зеленский еще раз повторил слово «срочная» на встрече в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном и оказавшимся там же по случаю канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Встреча в Париже - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

Чем быстрее Украина получит тяжелые дальнобойные вооружения, чем скорее наши пилоты получат истребители, тем скорее захлебнется российская агрессия и мы вернем в Европу мир, — заявил Зеленский своим визави.

Реакция Макрона мало чем отличалась от реакции Сунака. Те же общие слова, выражение поддержки героическому народу Украины и — никакой конкретики, какими силами и в какие сроки Париж исполнит желания Киева.

Макрон вообще не самый удобный партнер для Зеленского. Украинский президент постоянно подозревает французского президента в двурушничестве из-за частых телефонных разговоров того с Владимиром Путиным и призывов «не унижать» Россию. В Киеве тогда прокомментировали этот призыв в том смысле, что им Макрон унизил саму Францию. На этом фоне сам факт того, что в Елисейском дворце согласились Зеленского принять, уже прогресс.

До тех пор, пока Россия будет продолжать наступление, мы продолжим оказывать военную поддержку, исходя из обстановки, необходимую для сохранения Украины и ее будущего, — заявил Макрон.

Еще меньше пользы принесло Зеленскому присутствие в Елисейском дворце германского канцлера. Олаф Шольц, зная, что в Киеве к нему не без оснований относятся как к саботажнику усилий НАТО снабдить ВСУ танками, заявил о «принадлежности Украины к европейской семье», но опять же ни словом не обмолвился о сроках, когда танки Leopard-2 будут доставлены на Украину.

Что касается сути предстоящих в четверг и пятницу переговоров на уровне ЕС, то вряд ли Зеленский может ожидать какого-то прорыва и в Брюсселе. НАТО и Евросоюз по-прежнему не собираются поддерживать военные усилия Киева кроме как символически и дипломатически.

Зеленое не надевать

Опытные наблюдатели сделали такое предсказание, основываясь просто на протоколе предстоящей двухдневной встречи, которая начнется в четверг Брюсселе, а завершится в пятницу в Киеве. В столице Бельгии, ЕС и НАТО Владимир Зеленский выступит с еще одной речью, на этот раз перед депутатами Европарламента.

Согласно документу, найденному изданием Politico, ее участникам предписан дресс-код «сугубо делового стиля, без каких-либо военизированных элементов», как если совещание было бы посвящено какой-нибудь налоговой политике. Отдельно политиков предупреждают о неудобствах, связанных с поездкой в столицу воюющей страны.

Вы должны избегать чрезмерно яркой одежды или одежды, напоминающей военную форму. Надевайте также удобную обувь и берите с собой минимум вещей. Также имейте в виду, что в связи с непредсказуемостью обстановки вам, возможно, придется направиться на встречу прямо с поезда без заезда в гостиницу, — говорится в записке протокольной службы Еврокомиссии.

Владимир Зеленский в его неизменной футболке военного образца, которая за год стала уже чем-то вроде его торговой марки, будет выглядеть там поэтому белой (или, точнее, зеленой) вороной.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Причина такой отстраненности европейцев не только в жадности или робости разозлить русского медведя. Политики прислушиваются к мнению военных экспертов, которые практически единодушно предупреждают: даже несколько десятков истребителей не сделают погоды в боевых действиях того характера, который наблюдается на линии украинско-российского противостояния.

Российская дальнобойная артиллерия, ракеты и собственная авиация с большой долей вероятности просто не позволит «Еврофайтерам» подняться в воздух, не говоря уже о том, чтобы дать им вступить в бой. Уничтожить самолеты, полностью беззащитные, пока они на земле, даже проще, чем танки. По той же причине натовские генералы опасаются, что их самолеты могут попасть в руки российским «коллегам», что будет равносильно передаче Москве секретных военных технологий.

Все эти аудиенции у королей, встречи с президентами и евродепутатами — только верхушка айсберга для публики. Реальные же процессы и Зеленский, и его собеседники держат в глубокой тайне, чтобы не давать подсказок Москве, сказал NEWS.ru эксперт по международной дипломатии Юрий Кукушкин.

Зеленский — не мальчик, бегающий между взрослыми с просьбами подарить ему игрушки, — отмечает эксперт. — Европейские правительства, руководство Евросоюза встречаются с ним для того, чтобы понять, какой сценарий развития ситуации наиболее вероятен. За кулисами всех этих переговоров главный вопрос — вовсе не поставка вооружений, а будущее отношений ЕС и Украины. Причем это будущее может быть как благоприятным для Киева, так в нем может быть и военное поражение Украины. Второй сценарий, разумеется, никем не озвучивается, но в беседах за закрытыми дверями европейцы хотят ясности: с кем им придется иметь дело в случае, если нынешнее руководство Украины сойдет со сцены, с кого тогда требовать возврата долгов, которые команда Зеленского наделала за прошлый год. Эти тревоги играют далеко не последнюю роль в том, насколько неохотно западные страны идут на заключение каких-то долговременных соглашений с Киевом.

Поэтому когда Зеленский «с опережением» поблагодарил британских парламентариев за предоставление Украине «могучих английских самолетов», те не могли сдержать смех — нечастую эмоцию в стенах чопорного парламента. Правда, сидевший в их ряду Борис Джонсон не смеялся. Напротив, он по окончании выступления своего друга заявил, что «с отправкой самолетов никто ничего не потеряет, а выиграть можно всё». Но Джонсон на сегодня — рядовой депутат в Консервативной партии, и это заявление остается его частным мнением.