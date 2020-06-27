Около 300 человек отправились на карантин после посещения клуба в Цюрихе

https://static.news.ru/photo/9085d59c-b92c-11ea-8e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Департамент здравоохранения кантона Цюрих предписал почти 300 посетителям и сотрудникам местного клуба отправиться на карантин после того, как у одного из них был выявлен коронавирус.

Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Согласно ему, 21 июня мужчина посетил вечеринку в клубе. 25 июня у него обнаружили коронавирус. Ещё у пяти посетителей появились симптомы заболевания, проведённые тестирования на COVID-19 показали положительный результат, передаёт РИА Новости.

После этого местная медицинская служба обратилась в заведение. Клуб предоставил ей контакты посетителей, благодаря чего людей уведомили о необходимости отправиться на карантин. Он продлится 10 дней.

На сегодняшний день в Швейцарии выявленs 31 555 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране скончались 1 682 пациента с подтверждённым коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти американского штата Вашингтон приняли решение о приостановке перехода к завершающему этапу восстановления работы предприятий и сферы услуг из-за зафиксированного в США роста заболеваемости коронавирусом, сообщил губернатор региона Джей Инсли.