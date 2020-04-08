Ограничения на поездки по Евросоюзу могут продлить до 15 мая

Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самая точная статистика по коронавирусу нового типа (COVID-19) представлена в Южной Корее (около 10 тысяч больных, 200 погибших, 6776 выздоровевших на 8 апреля 2020 года), считают сотрудники университета Гёттингена. По их мнению, во всём мире официальные цифры далеки от реальных.

Страны зафиксировали в среднем только около 6% коронавирусных инфекций, и реальное число инфицированных людей по всему миру уже могло достичь десятков миллионов, — говорится на официальном сайте учебного заведения. Исследователи...