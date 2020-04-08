Ограничения на поездки по Евросоюзу могут продлить до 15 мая

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала государствам Евросоюза (ЕС) продлить ограничение на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В документе отмечается, что для эффективного сдерживания вспышки заболевания требуется более 30 суток.
Еврокомиссия призывает к скоординированному подходу к продлению срока действия, поскольку меры на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они будут осуществляться всеми государствами ЕС и Шенгенского соглашения, — говорится в сообщении ЕК.
ЕС планирует создать «пакет внешней помощи» в размере €15 млрд для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что эти средства будут направляться на поддержку сфер здравоохранения и занятости в странах, которые являются партнёрами европейского сообщества.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели. В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
Как ранее сообщал NEWS.ru, что экс-министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль считают, что Евросоюз может распасться из-за последствий инфекции.
По их мнению, страны ЕС недостаточно поддерживают Испанию и Италию. Эти страны в Европе больше всего пострадали от COVID-19.