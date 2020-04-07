Евросоюз планирует собрать €15 млрд для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b80e8ca8-78d1-11ea-8be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЕС планирует создать «пакет внешней помощи» в размере €15 млрд для борьбы с коронавирусом во всём мире. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она пояснила, что эти средства будут направляться на поддержку сфер здравоохранения и занятости в странах, которые являются партнёрами европейского сообщества, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС выделит Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом. Эти средства будут первым пакетом помощи и предназначены для поддержки системы социальной помощи, бизнеса, здравоохранения и занятости.

В мире, по последним данным, число заражений коронавирусом составляет 1,3 млн. Скончались от инфекции более 74 тысяч человек, выздоровели — примерно 284 тысячи.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58.