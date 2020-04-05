Немецкие политики предрекли Евросоюзу распад из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3198484c-776b-11ea-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Экс-министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль считают, что Евросоюз может распасться из-за последствий коронавирусной инфекции.

По их мнению, страны ЕС недостаточно поддерживают Испанию и Италию. Эти страны в Европе больше всего пострадали от коронавируса.

Они напомнили, что европейская солидарность помогла Германии стать экономически успешной державой после Второй мировой войны. После этого Германия должна быть готова к лидерству в Европе вместе с Францией.

Европе нужны две вещи: общая помощь в кризисе и общая программа восстановления после кризиса, — говорится в статье политиков в газете Tagesspiegel.

По их мнению, программа финансовой помощи в Европе должна быть наподобие плана Маршалла.

Политики считают, что коронавирус может углубить «существующие в Европе трещины». После этого возможны два варианта развития событий: либо союз распадётся, либо его членам придётся объединить усилия как в борьбе с вирусом, так и с его последствиями.

Какой путь выберет Европа, сильно зависит от нас, немцев. Много времени у нас нет! — заявили экс-министры.

NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет нуждаться в масштабных инвестициях, чтобы побороть последствия пандемии.

План Маршалла был принят США в 1948 году для помощи Европе, разрушенной из-за Второй мировой войны.