Очередной турецкий корабль начнёт разведку ресурсов в Средиземном море

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Анкара распространила новое уведомление по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX для капитанов всех судов, находящихся в Средиземном море.

Как сообщает телеканал NTV, в уведомлении говорится, что буровое судно Yavuz будет проводить геологоразведочные работы возле побережья Кипра с 18 августа по 15 сентября. Сейчас аналогичную миссию выполняют два других корабля — Oruç Reis и Barbaros Hayreddin.

Ранее Республика Кипр предупредила через NAVTEX о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны островного государства. В Никосии подчеркнули, что действия Yavuz и судов сопровождения являются незаконными и несанкционированными.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций, передавал NEWS.ru. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.