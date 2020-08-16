Очередной турецкий корабль начнёт разведку ресурсов в Средиземном море

Анкара распространила новое уведомление по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX для капитанов всех судов, находящихся в Средиземном море.
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Ранее Республика Кипр предупредила через NAVTEX о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны островного государства. В Никосии подчеркнули, что действия Yavuz и судов сопровождения являются незаконными и несанкционированными.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций, передавал NEWS.ru. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики.
Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.
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