Оценен риск для авиасообщения в Европе после извержения вулкана в Исландии Вулканолог Махоткин: Авиасообщение из-за исландского вулкана нарушится только при попадании льда в кратер

Фото: Marco Di Marco/ТАСС

Извержение вулкана Фаградальсфьядль началось в Исландии

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии может привести к нарушению авиасообщения в Европе только при условии попадания льда в кратер, что приведет к сильному взрыву и выбросу пепла, рассказал в беседе с NEWS.ru вулканолог, главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин. Он напомнил, что аналогичный случай произошел в 2010 году при извержении вулкана Эйяфьядлайекюдль.

Тогда извержение началось как обычно, но в кратер попал лед, который моментально испарился. Пары воды привели к взрыву, огромное количество пара и пепла поднялось. Если аналогичная ситуация сложится, если рядом будет край ледника, то вполне может повториться аналогичное извержение, — объяснил Махоткин.

Ранее стало известно, что в 30 километрах от Рейкьявика началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Магма вышла на поверхность впервые с сентября прошлого года. В полиции порекомендовали общественности держаться подальше от места происшествия.

Сильное извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль произошло в 2010 году и проходило в несколько стадий. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе.