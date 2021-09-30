Обвиняемого в махинациях российского банкира задержали в Черногории

Полиция Черногории задержан гражданина России, объявленного в розыск Интерполом. Мужчина обвиняется в финансовых махинациях , с помощью которых он получил незаконную прибыль в размере 340 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление полиции республики.

Как отмечается, 55-летний банкир с инициалами И.Ц. был задержан в городе Тиват и в настоящее время помещен под экстрадиционный арест.

И.Ц. 55 лет подозревается в России в том, что в период с 2012 до 2018 года как акционер и владелец одного банка, посредством дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий получил незаконную прибыль в размере 340 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из США в РФ депортировали российского программиста и хакера Алексея Буркова, осуждённого в США и обвиняемого в России в ряде преступлений. Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

В 2017 году ему предъявили заочные обвинения по статьям о краже, незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неправомерном обороте средств платежей, создании и распространении вредоносного ПО. Бурков был задержан российскими полицейскими по прибытии из Нью-Йорка в Москву.