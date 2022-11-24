NYT сообщила о попадании американской ракеты в жилой дом в Краматорске NYT: выпущенная украинскими военными американская ракета AGM-88 попала в жилой дом в Краматорске

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Ракета американского производства AGM-88B HARM, выпущенная украинскими войсками в Краматорске, ранила трех мирных жителей в сентябре, пишет New York Times. Сбился ли снаряд с курса или он каким-то образом вышел из строя, пока не ясно.

Удар высокоскоростной противорадиолокационной ракетой AGM-88B произошел на востоке Украины 26 сентября около 18:00. Местные жители рассказали, что попадания в этом районе случались и раньше, поэтому с тех пор они боятся «каждого мельчайшего шороха». По словам журналистов, случаев преднамеренного удара украинских сил по городам, находящимся под их контролем, еще не зарегистрировано, как и случаев захвата ракет HARM российскими силами. Это, по их предположению, указывает на то, что ракета не попала в предполагаемую цель и могла выйти из строя.

Говорят, трех человек ранило. Погибших нет. Она попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, — рассказала жительница одного из домов.

Ракеты AGM-88 были разработаны после войны во Вьетнаме и приняты на вооружение в 1983 году для специализированных боевых самолетов, выполняющих задачи по уничтожению ракет ПВО. Когда именно Пентагон начал поставлять AGM-88 украинским военным, не ясно, но в августе представители министерства обороны США признали, что украинские силы применяли это оружие в бою.

По мнению авторов материала, целью ракеты мог быть радар противника, а попадание в жилой дом связано с тем, что в ракете закончилось топливо. В свою очередь неназванный офицер войск США предположил, что ракета поступила из старых запасов американских войск.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев заявил, что западные страны отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах и зачастую имеет истекшие сроки годности. Так, гарантийные сроки ракет AGM-88 HARM истекли 25 лет назад, и стрелять таким оружием категорически запрещено.