«Американцы не возражают»: новым генсеком НАТО может стать премьер Италии РИА Новости: новым генсеком НАТО может стать премьер Италии Мари Драги

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Уходящий в отставку премьер-министр Италии Марио Драги может заменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщил РИА Новости источник в Альянсе. Отмечается, что Франция, Италия и Германия хотели бы видеть во главе военного блока человека, который обладает глубоким понимаем архитектуры безопасности Европы.

Марио Драги, я думаю, сейчас имеет больше всего возможностей получить эту должность, поскольку французская, итальянская, немецкая стороны согласны, а американцы, похоже, не возражают, — сказал собеседник агентства.

Досрочные выборы в парламент Италии прошли 25 сентября. В результате победила правоцентристская коалиция, в которую вошли партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Объединение набрало около 44% голосов избирателей.

Ведущей политической силой страны впервые стала правая партия «Братья Италии», она набрала 26% голосов. Ее лидер Джорджа Мелони имеет большие шансы стать новым премьер-министром страны.

В июле газета The Daily Telegraph писала, что новым генеральным секретарем НАТО способен стать уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон может стать. Как передает издание, его поддерживают высокопоставленные члены партии тори и украинские политики, однако у Джонсона есть риск встретить сопротивление со стороны Франции.