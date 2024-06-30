«Новый железный занавес»: соседи России решили укрепить границы Lidovky: Польша и Прибалтика хотят вернуть железный занавес для ограждения от РФ

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Страны Восточной Европы, в частности Польша и Прибалтика, хотят отгородиться от России при помощи воссоздания так называемого железного занавеса на границе с ней и Белоруссией, пишет чешское издание Lidovky. По информации журналистов, спонсированием строительства «непреодолимого барьера» власти хотят обременить Евросоюз.

По прошествии 78 лет (с Фултонской речи британского премьера Уинстона Черчилля. — NEWS.ru) в Европе образуется новый железный занавес, — говорится в статье.

Проект под названием «Восточный щит» рассчитан на защиту стран как от прямых, так и гибридных угроз, обратили внимание представители СМИ. Согласно плану, на границах возведут бункеры, противотанковые заграждения, средства электронной защиты, а также минные поля в случае непосредственной угрозы.

Ранее агентство Reuters писало, что Польша и страны Балтии призвали ЕС построить 700-километровую «линию обороны» вдоль разграничительной линии с Россией и Белоруссией. Соответствующее письмо было направлено этими странами председателю Евросоюза. В нем выражалась уверенность, что такая линия защитит объединение от «военных угроз» и «других вредных действий» со стороны Москвы. На строительство такой линии предполагалось потратить около $2,67 млрд.