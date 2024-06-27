Польша и страны Балтии призвали ЕС построить 700-километровую «линию обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией, сообщает Reuters. Соответствующее письмо направлено этими странами председателю Евросоюза. В нем выражена уверенность, что такая линия защитит объединение от «военных угроз» и «других вредных действий» со стороны Москвы. На строительство такой линии предполагается потратить около $2,67 млрд.
Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией удовлетворит острую необходимость обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз, — говорится в письме.
Экс-главнокомандующий ВВС России генерал Владимир Михайлов ранее заявил, что после передачи F-16 Украине перед Киевом встанет вопрос о размещении этих истребителей. По его словам, в таком случае прийти ей на помощь могут союзники. Так как на Украине самолетам базироваться практически негде, взлетать они могут, например, с Польши. Однако в таком случае Россия нанесет удар по ее аэродрому. То же касается и стран Прибалтики, уточнил он.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет расценивать поставки истребителей F-16 Киеву как сигнал НАТО в ядерной сфере. По его словам, самолеты будут уничтожаться так же, как и другое западное оружие на Украине.