Виктор Сидоренко

Польша и Прибалтика требуют от ЕС спрятать их от России за «линию обороны» Reuters: ЕС призвали возвести 700-километровую оборону на границе с Россией

27 июня 2024 в 09:53

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (слева) беседует с пограничниками у пограничного заграждения на границе Латвии с Россией