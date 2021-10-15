Новый президент Эстонии выразил готовность к встрече с Путиным

Эстония заинтересована в налаживании диалога со всеми соседями, в том числе с Россией. По мнению нового президента Эстонии Алара Кариса, с РФ следует разговаривать. Об этом он заявил в интервью Латвийскому телевидению. Карис отметил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Эстонский лидер считает РФ «сложной соседкой», но при этом отметил, что с Москвой необходимо вести диалог.

Если есть какой-то вопрос, и он хорошо подготовлен, и это хороший повод поговорить с господином Путиным, то, разумеется, я это сделал бы, но не только с ним, а и с другими мировыми державами, — подчеркнул Карис.

Он также отметил важность формирования альянса не только между странами Балтии, но и с другими государствами.

Карис был избран новым президентом страны 31 августа по итогам голосования в парламенте республики. Он сменил на этом посту Керсти Кальюлайд. 11 октября Карис официально вступил в должность президента Эстонии. Срок его полномочий составляет пять лет.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Европе не следует полагаться на политические заявления как единственный способ обеспечить сдерживание России. По его мнению, лучшим методом работы в этом направлении могла бы стать «демонстрация солидарности».