https://static.news.ru/photo/0d1b7fc8-ca8e-11e9-9180-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: mfa.gov.ua

Украина не может бесконечно вести переговоры для достижения мира и стабильности в Донбассе. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Вадим Пристайко во время выступления в Верховной раде.

Нам нужны мир и стабильность, всё то, что крадёт у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах, — цитирует Пристайко « Интерфакс-Украина ».

Также политик дал понять, что высоко ценит работу своих предшественников, благодаря которым, а также зарубежным партнёрам Киева «удалось предотвратить катастрофу — полномасштабную войну с Россией, которая угрожала полной дезинтеграцией и исчезновением Украины с международной арены».

Мы же видим, как всё сложнее даётся Европе каждое следующее обновление санкций против России, как «Северный поток — 2» постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним, — добавил глава МИД Украины.

При этом он призвал учиться у своих зарубежных партнёров, не забывающих о своих торговых, энергетических и транзитных интересах, а также о вопросах безопасности.

Как писал News.ru, ранее Верховная рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел страны Вадима Пристайко. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. До этого, выступая в стенах парламента, он подчеркнул, что курс Киева в ЕС и НАТО сохранится.