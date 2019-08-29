Украина не может бесконечно вести переговоры для достижения мира и стабильности в Донбассе. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Вадим Пристайко во время выступления в Верховной раде.
Нам нужны мир и стабильность, всё то, что крадёт у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах, — цитирует Пристайко «Интерфакс-Украина».
Также политик дал понять, что высоко ценит работу своих предшественников, благодаря которым, а также зарубежным партнёрам Киева «удалось предотвратить катастрофу — полномасштабную войну с Россией, которая угрожала полной дезинтеграцией и исчезновением Украины с международной арены».
Мы же видим, как всё сложнее даётся Европе каждое следующее обновление санкций против России, как «Северный поток — 2» постепенно строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами, и больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним, — добавил глава МИД Украины.
При этом он призвал учиться у своих зарубежных партнёров, не забывающих о своих торговых, энергетических и транзитных интересах, а также о вопросах безопасности.