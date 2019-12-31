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В Киеве проходит факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов, которая запрещена в России, Степана Бандеры. В шествии принимают участие около 1500 человек, сообщает «Громадське».

Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Оно двинулось к Киевской городской администрации. Участники держали в руках плакаты и файеры, — говорится на сайте издания....