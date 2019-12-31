Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

Закон о предоставлении латвийского гражданства детям, родители которых не имеют паспорта страны, вступил в силу с 1 января.

Соответствующая норма была подписана президентом страны и местным парламентом, передаёт РИА Новости. Таким образом в стране отказались от регистрации новорождённых как неграждан.

За 2018 год 33 ребёнка получили подобный статус, годом ранее — 51 ребёнок.

Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид.

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