Закон о предоставлении латвийского гражданства детям, родители которых не имеют паспорта страны, вступил в силу с 1 января.
Соответствующая норма была подписана президентом страны и местным парламентом,
За 2018 год 33 ребёнка получили подобный статус, годом ранее — 51 ребёнок.
Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова заявила, что журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид.
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