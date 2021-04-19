Новая Пражская весна: зачем Чехия порушила отношения с Россией

Отношения России и Чехии упали до низшей точки со времён Пражской весны 1968 года. Этому поспособствовала взаимная высылка дипломатов, сократившая персонал посольств до пяти человек после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Подобный политический шаг исключает Россию и из сферы экономического взаимодействия с Чехией. В Праге добавили, что откажутся от закупки произведённой в РФ вакцины от коронавируса и вычеркнут российские компании из тендера на достройку АЭС «Дукованы».

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году. По данным чешского издания Respekt, этот объект стал целью операции российских спецслужб из-за того, что там хранились боеприпасы, принадлежащие болгарскому бизнесмену, торговавшему с Украиной. Оружие должны были отправить в зону боевых действий в Донбассе.

Это была самая крупная атака на нашу территорию с 1968 года, — прокомментировал инцидент во Врбетице глава чешского парламентского комитета по международным делам Ондрей Веселы.

В связи с этим из Чехии были высланы 18 российских дипломатов — в Праге посчитали их сотрудниками ГРУ и СВР. Министерство иностранных дел России в ответ заявило о высылке 20 сотрудников чешского посольства. После того как дипломаты покинут дипмиссии, в обоих посольствах останется по пять сотрудников — посол, консул и ключевые служащие.

Michaela Rihova/CTK via ZUMA Press/ТАСС

На протяжении последних лет Чехия оставалась одним из немногих европейских прагматиков в отношениях с Москвой. Президент Милош Земан и премьер-министр Бабиш отстаивали интересы чешского бизнеса, заинтересованного в контактах с Россией, нередко защищая их от нападок оппозиции. Однако на этот раз экономический интерес вряд ли переживёт политические неурядицы. Как заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, Росатом будет исключён из тендера на постройку новых энергоблоков АЭС «Дукованы».

Не могу себе представить, чтобы после последних событий Росатому было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность, — развёл руками Гавличек.

Тендер на достройку «Дукован» — самый дорогой государственный контракт в истории современной Чехии, его сумма оценивается в €7,67 млрд. Поэтому за участие в проекте развернулась серьёзная борьба, в которой были задействованы и политические инструменты. Так, тогдашний госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Чешскую Республику в 2020 году намекнул собеседникам в Праге, что из тендера неплохо бы исключить российских и китайских конкурентов. На тот момент о желании участвовать в нём помимо Росатома заявили компании EDF из Франции, KHNP из Южной Кореи, China General Nuclear Power из Китая, Westinghouse из США, а также совместное французско-японское предприятие Atmea. Тогда Бабиш отреагировал на просьбу прохладно, пояснив, что его страна будет руководствоваться только своими интересами.

Пал жертвой политических разногласий и намечавшийся контракт на поставку в Чехию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Министр внутренних дел Ян Гамачек заявил, что отменит поездку в Москву для согласования деталей сделки, хотя ещё в феврале поставки российского препарата лоббировал лично чешский президент.

Впрочем, политический мастодонт Земан, до сих пор считавшийся адвокатом Москвы в Чехии, быстро понял, что «направление ветра» в отношениях двух стран изменилось. Как сообщил Бабиш, высылка дипломатов координировалась с президентом, который её «полностью поддержал». Более подробное заявление Земана касательно инцидента во Врбетице ожидается 25 апреля.

Отношения Праги и Москвы начали портиться не вчера. В апреле 2020 года между странами развернулся скандал, связанный с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Решение о сносе монумента приняли власти пражского района, в котором он был установлен. Российская сторона была возмущена подобным шагом и потребовала возвращения памятника. В МИД расценили это решение как нарушение договора Чехии и России о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором говорится об уходе за мемориалами.

Земан тогда поспешил понизить градус напряжения, назвав снос памятника попыткой «незначительных политиков» привлечь к себе внимание. То, что сегодня ветеран чешской политики предпочёл пойти на эскалацию отношений с Москвой, показательно.

Сторонники отдаления от России в последние годы последовательно набирали политический вес в Чехии. Наши страны до сих пор связывают тесные экономические отношения, но с 2014 года, когда по торговле ударили как западные ограничительные меры, так и российские антисанкции, чешские бизнесмены начали переориентироваться на другие рынки, окончательно потеряв надежду на отмену рестрикций. А в условиях снижения экономической значимости друг для друга снижается и цена политических демаршей.