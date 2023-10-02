Норвегия ввела новый пакет санкций против России Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России

Норвегия ввела новые санкции против России, присоединившись к представленному ранее 11-му пакету санкций ЕС в отношении Москвы, сообщается в заявлении на сайте МИД королевства. Пакет предусматривает запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности».

Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС, — говорится в сообщении.

Ограничения также затронут продукцию авиационной и космической отрасли, предметы роскоши, некоторые виды железа и стали, а также запрет на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией.

В России ранее расширили список недружественных стран и включили туда Норвегию. Кроме того, только 27 человек, которые живут на территории России, могут заключать трудовые договоры с дипмиссиями и госучреждениями этой страны.

По информации Associated Press, с начала 2023 года в Норвегии убили 40 оленей, бежавших в Россию в поисках лучших пастбищ. Дело в том, что страна обязана выплачивать РФ компенсацию за каждого перебравшегося оленя в размере 50 тысяч крон (около 444 тысяч рублей). Член комитета Госдумы по экологии Аркадий Пономарев, назвав это варварством. Он не исключил, что убийство оленей может быть связано с антироссийскими санкциями и носит политический характер.