«Варварство»: Госдума осудила власти Норвегии из-за убийства оленей Депутат Госдумы Пономарев осудил власти Норвегии за убийство оленей

Фото: Anna Ponomareva/Russian Look/Global Look Press

Решение норвежских властей убивать бегущих в Россию оленей — варварство, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по экологии Аркадий Пономарев. По его словам, такие жестокие меры должны привлечь внимание профильных ведомств.

Убивать животное за то, что оно находилось какое-то время в другом государстве — это варварство. Резкого снижения популяции это, конечно, не вызовет, дикие звери мигрируют по своим законам, в поисках еды. Безусловно, в этой ситуации надо разбираться, и определенные органы по защите смогут найти решение этой проблемы, — сказал депутат.

При этом он не исключил, что убийство оленей может быть связано с антироссийскими санкциями. То есть, происходящее носит политический характер. Более того, напомнил депутат, в Норвегии убивают не только оленей, но и китов, что запрещено на международном уровне.

Они все равно этим занимались. Это своеобразное государство с своеобразными принципами. Повлиять реально политически или экономически мы в настоящее время не можем, поэтому нужно самим принимать какие-то меры для решения проблемы, — заключил Пономарев.

По информации Associated Press, с начала 2023 года в Норвегии убили 40 оленей, бежавших в Россию в поисках лучших пастбищ. Дело в том, что страна обязана выплачивать РФ компенсацию за каждого перебравшегося оленя в размере 50 тысяч крон (около 444 тысяч рублей).

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