Экопарк Карелии приютит цирковых медведей, спасенных в Новосибирске

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Новосибирске решилась судьба пяти брошенных цирковых медведей. Экопарки в Шерегеше и Карелии готовы принять спасенных животных на постоянное место жительство. Но для этого волонтерам необходимо собрать около четырех миллионов рублей на строительство пяти вольеров, сообщает «МК в Новосибирске».

Как уточняет издание, у зоозащитников нет таких финансовых возможностей. Они обратились к сибирякам, которые готовы оказать помощь или предоставить вольеры для животных.

Зоозащитники обнаружили медведей в 2022 году. Цирковые звери остались на морозе без еды и воды в тесных клетках. Все это время сибиряки заботились о медведях, кормили и лечили их. Волонтеры отмечают, что животные выли от голода и холода, когда их обнаружили. После проведенных в тесных клетках месяцев животным пришлось заново учиться ходить. Со временем медведи даже стали узнавать своих спасителей по голосам.

На реке Парката на Сахалине ранее спасли медведицу, которая попала в браконьерские рыболовные сети. Животное перебиралось через водоем и оказалось в ловушку. Хищнице удалось добраться до берега, где она в итоге просидела три дня. Рядом с ней заметили медвежонка. Специалисты усыпили медведицу дротиком со снотворным и срезали сети. При осмотре выяснилось, что медведица пыталась освободиться и прокусила себе лапу.