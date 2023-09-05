«Это неприятно»: в Австрии признали неизбежность закупок газа у РФ Нехаммер: закупать газ у России неприятно, но необходимо для Австрии

Фото: IMAGO/Rudi Gigler/Global Look Press

Закупать газ у России неприятно с моральной точки зрения, но избежать этого в настоящее время нельзя, заявил в интервью телеканалу ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер. При этом он подчеркнул, что страна с прошлого года начала ослаблять зависимость от российского газа.

Приоритет номер один — безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения. <...> Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера, — сказал Нехаммер.

Он отметил, что в настоящее время республика также работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники. При этом контракты австрийского нефтегазового концерна OMV с российским «Газпромом» заключены, по словам Нехаммера, до 2040 года и их одностороннее расторжение может дорого обойтись Австрии, а потому «контрпродуктивно».

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что более 90% западных компаний продолжают работу в России. По его словам, для многих предприятий Запада уйти с российского рынка «сложнее, чем это представляют», это касается в том числе Австрии и Германии.