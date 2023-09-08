«Непопулярный король»: эксперт рассказал об отношении британцев к Карлу III Политолог Ананьева: после Елизаветы II Карлу III так и не стал популярным

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III и Камилла, королева-консорт

За прошедший год после смерти Елизаветы II ее сын, нынешний король Карл III не смог стать самым популярным представителем королевской семьи для британцев, рассказала NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, наибольшую популярность получил ее внук принц Уэльский.

При жизни в этих рейтингах всегда лидировала королева Елизавета II, а сейчас на первую строчку вышел старший сын короля принц Уэльский. Над Карлом III по-прежнему довлеет смерть принцессы Дианы и его неудачный брак с Камиллой Паркер-Боулз, — объяснила специалист по Британии.

По словам Ананьевой, нынешний король не пользуется «любовью англичан». В британском обществе даже утвердилось мнение, что лучше бы принц Уэльский унаследовал корону, чем его отец.

8 сентября исполняется год со дня смерти Елизаветы II, которой было 98 лет. Она скончалась в своей шотландской резиденции Балморал. В Британии Ост-Индская компания создала самую дорогую в мире монету. Ее сделали в память о Елизавете II и выпустили в преддверии первой годовщины смерти монаршей особы, работать над ней начали еще при жизни королевы. Монета под названием «Корона» сделана из золота и инкрустирована бриллиантами.