Немецкого пенсионера приговорили к условному сроку за танк в подвале

Суд немецкого города Киля приговорил 84-летнего пенсионера к 14 месяцам испытательного за хранение в доме танка «Пантера» времён Второй мировой войны и другого вооружения. Об этом сообщает агентство DPA.

Следствие велось с 2015 года. Тогда в подвале у пожилого мужчины обнаружили танк, зенитную установку, торпеду, миномёт, стрелковое оружие и более тысячи патронов.

Пенсионера признали виновным в незаконном хранеии оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При этом суд счёл, что обвиняемый действовал не по злому умыслу, а выступал в качестве коллекционер. Также в качестве смягчающего фактора выступил возраст подсудимого, отсутствие судимостей и добровольное признание в содеянном. В то же время, большую часть найденных единиц оружия суд посчитал отягчающим обстоятельством.

Из 14 месяцев 4 были засчитаны пенсионеру как отбытые из-за длительности разбирательств. Кроме того, немец должен выплатить штраф в размере 250 тысяч евро. Деньги бдут направлены социальным организациям.

Коллекцию оружия мужчина также не сможет сохранить. По решению суда, танк и зентиная установка должны быть проданы — при этом хранение танка не было признано нарушением закона, поскольку он не может использоваться по прямому назначению. От остальных предметов пенсионер отказался сам.