Немецкий депутат рассказал, кому выгодно отравить Навального

https://static.news.ru/photo/8fbbc990-f06e-11ea-9c14-fa163e074e61_660.jpg Грегор Гизи Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что противники проекта «Северный поток — 2» могут быть причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, российские власти не заинтересованы в смерти основателя ФБК, поэтому версия о причастности Кремля к этому инциденту «абсурдна». Российские власти понимают, что подобные действия могут испортить отношения с Западом.

Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию, — отметил политик в интервью MDR Aktuell.

Он напомнил, что именно США всегда выступали против строительства газопровода.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте. Его госпитализировали в Омске. Медики считают, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ, которое изменило уровень сахара в крови. Неизвестно, что послужило причиной этого. Врачи исключили отравление ядами, поскольку их следы не были обнаружены в крови и моче пациента.

Когда состояние политика стабилизировалось, его перевезли на лечение в немецкую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен ядами из группы «Новичок». После этого ряд политиков в Германии и за её пределами заявили о необходимости приостановить строительство «Северного потока — 2».

Как писал NEWS.ru, правящий в Германии блок ХДС/ХСС призвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в свете ситуации вокруг блогера Алексея Навального покинуть посты в «Роснефти» и компании Nord Stream 2 AG. Заявление сделал зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Йохан Вадефуль.