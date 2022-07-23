Немецкие СМИ узнали, кто займет место украинского посла в ФРГ RTL: украинским послом в Германии станет Алексей Макеев

Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/Global Look press

Алексей Макеев

В Киеве определились с кандидатурой нового посла в Германии, который придет на смену Андрею Мельнику, получившему известность благодаря публичным скандальным высказываниям. По сообщению телеканала RTL, украинскую дипломатическую миссию в Берлине возглавит Алексей Макеев, занимающий должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам санкционной политики.

Макеев начал карьеру в украинской дипломатической службе с 1996 года, в том числе работал в Берлине и Берне. С 2014 по 2020 год возглавлял департамент в Министерстве иностранных дел. Макеев очень хорошо говорит по-немецки и по-английски, — сказано в сообщении.

По информации телеканала, Макеева официально представят в немецком МИД через две недели.

Указ о том, что Мельник уволен со своей должности, был опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства 9 июля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Мельника после того, как тот разозлил ФРГ высказываниями о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. В современной Германии очень аккуратно относятся к истории, резко осуждают все преступления, которые ранее совершили нацисты, а также свято чтят память всех жертв холокоста.

На этом фоне высказывания Мельника о том, что Бандера был «борцом за свободу», звучат по меньшей мере странно, говорилось в публикации.