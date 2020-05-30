Немецкие пивовары слили нераспроданное пиво в канализацию

https://static.news.ru/photo/871a15f8-a258-11ea-9c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Небольшие пивоварни в Германии были вынуждены слить нераспроданное из-за пандемии пиво из ранее откупоренных бочек. Большинство же производителей переработали напиток повторно. В немецкой ассоциации пивоварен DBB сообщили, что падение продаж оказало катастрофическое влияние на отрасль.

Если срок годности пива истек, то, в зависимости от технических возможностей пивоварни, оно может быть возвращено в процесс варения или использовано для производства биогаза, — заявил РИА Новости официальный представитель DBB Марк-Оливер Хунхольц.

По его словам, пиво во вскрытых бочках нельзя разливать после 6–8 недель перерыва, при этом не имеет значения, был кран отделён от бочки за это время или не был.

По данным ассоциации, из-за ограничительных мер в Германии продажи пива в апреле упали на 17,3% по сравнению с прошлогодним показателем. Закрытие ресторанов, пабов, баров, кафе и дискотек привело к убыткам в 80% для предприятий отрасли.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация пивоваров Франции сообщила об отсутствии спроса на пиво из-за закрытия пабов, ресторанов и кафе. Производителям придётся уничтожить 10 млн литров готового продукта. Срок годности товара подходит к концу, и его хранение не имеет смысла. Примерно 70% пивоварен страны сократили товарооборот как минимум в два раза с середины марта.