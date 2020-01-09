https://static.news.ru/photo/7266fd5e-32ca-11ea-a80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Число немецких компаний, работающих в России, уменьшилось на 8% за последний год и составило 4274 предприятия, говорится в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), поступившем в NEWS.ru.

Санкции, протекционизм и слабеющая конъюнктура в России — серьезные вызовы для немецких компаний на российском рынке. Америка должна прекратить раскручивать санкционную спираль за счет немецких и европейских предприятий, примером чего являются недавние санкции Вашингтона против «Северного потока — 2», — отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

Как отмечается в пресс-релизе, объём торговли между Россией и Германией в январе-октября 2019 года снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Товарооборот между странами снизился с $49,8 млрд в 2018 году до $43,8 млрд в 2019-ом.

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву с визитом 11 января для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.