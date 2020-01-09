Число немецких компаний, работающих в России, уменьшилось на 8% за последний год и составило 4274 предприятия, говорится в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), поступившем в NEWS.ru.
Санкции, протекционизм и слабеющая конъюнктура в России — серьезные вызовы для немецких компаний на российском рынке. Америка должна прекратить раскручивать санкционную спираль за счет немецких и европейских предприятий, примером чего являются недавние санкции Вашингтона против «Северного потока — 2», — отметил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.
Как отмечается в пресс-релизе, объём торговли между Россией и Германией в январе-октября 2019 года снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Товарооборот между странами снизился с $49,8 млрд в 2018 году до $43,8 млрд в 2019-ом.
Как ранее писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву с визитом 11 января для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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