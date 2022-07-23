Немцы потребовали от Зеленского капитуляции перед Москвой Читатели Die Welt потребовали от Зеленского капитулировать перед Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен капитулировать перед Москвой, считает ряд читателей газеты Die Welt. Жители Германии призвали политика как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией и уступить ей некоторые территории.

И этот господин Зеленский опять только умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить конфликт, — написал в Twitter пользователь с ником Maik Goering.

Его поддержал другой читатель, заявивший, что украинский лидер должен быть «смышленым мальчиком».

Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Генри Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна, — отметил он.

Часть читателей уже потеряла надежду на украинского лидера. Один из них считает, что Зеленский будет сидеть в своем «бункере фюрера» и бороться до тех пор, пока не погибнет последний житель Украины.

Господин Зеленский проходит через это до тех пор, пока на другом не останется камня на камне, и последний украинец тоже не пал! Воодушевленный Западом, он сидит в своем бункере фюрера и продолжает бредить окончательной победой, на смерть за него идут другие! — написал пользователь с ником Hans-Dietrich.

Другой читатель назвал украинского президента «человеческой катастрофой».

Зеленский — это человеческая катастрофа, как можно поддерживать такое правительство?! — возмутился Styx.

Некоторые пользователи настаивают на необходимости изоляции Зеленского. Один из комментаторов предложил подарить президенту Украины игровую приставку Sony Playstation, чтобы он «мог играть в войну сколько захочет и выигрывать столько раз, сколько захочет».

Пожалуйста, подарите этому человеку Playstation последней версии и минимум три военные игры... Изолируйте его, где угодно... Там он может играть в войну столько, сколько захочет... И выигрывать столько раз, сколько захочет... Пожалуйста! Он нервничает! — воскликнул Andreas Kreuz.

Зеленский многократно обращался к Берлину с просьбой поставить новое оружие. Германия старалась удовлетворять просьбы Украины, однако представители киевского режима неоднократно обвиняли канцлера ФРГ Олафа Шольца в медлительности. Экс-посол Киева в ФРГ Андрей Мельник называл его «обиженной ливерной колбасой» и сравнивал с улиткой.