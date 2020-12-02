Неизвестные осквернили мечеть под Парижем

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Мечеть осквернили в городе Бретеньи-сюр-Орж недалеко от Парижа, рассказали в местной мэрии.

Инцидент произошёл рано утром. Неустановленные преступники направили автомобиль в религиозное учреждение и выбили двери. После этого они разлили содержимое огнетушителя в молитвенном зале, передаёт AFP.

Злоумышленников заметил возвращавшийся с ночной смены прохожий, после чего они скрылись. Позднее полицейские нашли подожжённой машину, на которой нарушители врезались в двери здания.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Австрии анонсировали закрытие после теракта всех мечетей, которые пропагандируют радикальные идеи. Решение было принято после встречи министра внутренних дел страны Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб с главой мусульманской религиозной общины Австрии Умитом Вуралем.