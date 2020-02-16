https://static.news.ru/photo/82634988-50bb-11ea-9594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Stakhovskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные взорвали банкомат в Николаеве и похитили из него свыше 250 тысяч гривен (более $100 тысяч).

Инцидент произошёл в ночь на 16 февраля. По данным полиции, злоумышленники проникли в здание банка, отжав окно. Похитив деньги, они скрылись с места преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает причастных к нему лиц. Злоумышленникам, в соответствии с УК Украины, грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что двоих украинцев задержали за кражи денег из банкоматов Сбербанка в Боснии и Герцеговине. Сумма похищенного составила 2,7 млн боснийских марок (более $1,5 млн).