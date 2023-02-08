«Не все ладно в королевстве»: Титов о внесении Британией в черный список Омбудсмен Титов прокомментировал свое включение в британский санкционный список парафразом из Шекспира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что «не все ладно в Британском королевстве», если в санкционные списки этой страны попадают омбудсмены. Он добавил, что ограничения не скажутся на его работе. Так омбудсмен прокомментировал свое включение в черный список Соединенного Королевства.

Если и до омбудсменов-защитников добрались, то значит, не все ладно в Британском королевстве. На моей работе это никак не скажется. Как и раньше, буду защищать бизнес от чиновников, кстати в том числе и английский, если его права будут нарушены, — заявил он.

Титов, который является владельцем винного дома «Абрау-Дюрсо», также отметил, что его компания в 2021 году получила высшую награду среди растущих виноделен.

Теперь, конечно, могут и отнять [награду], но вино от этого хуже не станет! — резюмировал он.

«Неладно что-то в датском королевстве» — крылатая фраза из трагедии «Гамлет» британского драматурга Уильяма Шекспира.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список 15 физических и юридических лиц из России. Кроме Титова, рестрикции коснулись владельца агентства «Регнум» Сергея Руднова, владельца «Аэростарта» Александра Мячина, а также ряд предприятий ОПК.