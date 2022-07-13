Названы сроки отказа Германии от российских угля и нефти Германия полностью откажется от закупок угля и нефти у России до конца 2022 года

До конца текущего года Германия намерена полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на замглавы Минфина ФРГ Йорга Кукиса. Ограничения против российских угля и нефти предусмотрены в пятом и шестом пакетах санкций Евросоюза.

Избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев, — цитирует агентство чиновника.

По его словам, Берлин полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а нефти — с 31 декабря.

Немецкие власти также занимаются поиском альтернативных поставщиков газа для восполнения дефицита топлива после отказа ЕС от поставок из России, ежегодный объем которых составлял 158 млрд куб.м. При этом в укоренном режиме ведется строительство терминалов сжиженного природного газа.

Ранее сообщалось, что ситуация с газоснабжением в ФРГ довольно напряженная и может в дальнейшем ухудшиться. Газохранилища страны заполнены только на 64%. 11 июля стало известно о прекращении поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с профилактическими работами. В Германии опасаются, что возможные изменения в геополитической ситуации могут побудить президента России Владимира Путина не возобновлять поставки.