Назван главный поставщик морских дронов для Украины Герой России Липовой: поставщиком морских дронов для ВСУ является Великобритания

Фото: МО Украины

Беспилотные катера Вооруженным силам Украины поставляют страны НАТО, но главным партнером Киева является Великобритания, которая разрабатывает морские дроны, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинская армия имеет постоянный запас таких безэкипажных судов, учитывая, что ВСУ запускают их регулярно.

Беспилотные катера Киеву поставляет НАТО, но главным партнером Киева здесь является Великобритания, это их разработка. Они их поставляют и по морю, и по суше, и по воздуху — через перевалочные пункты за пределами Украины. Факт в том, что беспилотные катера на территории Украины везут сразу в Одессу, где их снабжают взрывчаткой, координатами цели и запускают, — сообщил Липовой.

В западной акватории Черного моря ранее засекли четыре беспилотных катера ВМС Украины. По информации Министерства обороны России, они следовали в направлении Крымского полуострова. Все обнаруженные цели противника ликвидировали.

На минувшей неделе российские военные уничтожили в Черном море семь морских беспилотников и катер с десантом ВСУ, которые также следовали в направлении Крыма. Удар по целям противника нанесли из штатного вооружения авиации Черноморского флота.