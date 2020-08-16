НАТО отвергает увеличение группировки альянса в Восточной Европе

Североатлантический Альянс не наращивает группировку в Восточной Европе, заявили представители блока 16 августа 2020 года. Таким образом НАТО опровергает слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО увеличивает в указанной регионе свой контингент.
Также, по словам представителей военно-политического объединения, присутствие войск НАТО у границ республики не угрожает безопасности Минска,
Ранее на площади Независимости у здания правительства республики прошёл многотысячный митинг сторонников действующей власти. На нём Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.
После этого у стелы «Минск — город герой», где в первые дни силовики особенно жёстко задерживали протестующих, началась столь же многочисленная акция солидарности оппозиционно настроенных граждан, писал NEWS.ru.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
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