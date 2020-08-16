НАТО отвергает увеличение группировки альянса в Восточной Европе

https://static.news.ru/photo/a441fa04-dfc7-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Североатлантический Альянс не наращивает группировку в Восточной Европе, заявили представители блока 16 августа 2020 года. Таким образом НАТО опровергает слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО увеличивает в указанной регионе свой контингент.

Также, по словам представителей военно-политического объединения, присутствие войск НАТО у границ республики не угрожает безопасности Минска, передаёт ТАСС. В НАТО утверждают, что группировка носит исключительно оборонительный характер, направлена на предотвращение конфликтов.

Ранее на площади Независимости у здания правительства республики прошёл многотысячный митинг сторонников действующей власти. На нём Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

После этого у стелы «Минск — город герой», где в первые дни силовики особенно жёстко задерживали протестующих, началась столь же многочисленная акция солидарности оппозиционно настроенных граждан, писал NEWS.ru.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.