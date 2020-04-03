Население Австрии выборочно протестируют на коронавирус

https://static.news.ru/photo/1a3f4016-759e-11ea-9350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

В Австрии выборочным образом проведут тестирование на наличие коронавируса в организме. Власти считают, что это поможет понять динамику распространения инфекционного заболевания в стране.

Сейчас анализы на COVID-19 в республике сдают лишь те, кто серьёзно болен и у кого наблюдаются симптомы инфекции. В стране выявлены более 11 тысяч заражённых пациентов, скончались 158 человек.

Как пояснили CNN в австрийском Министерстве социальных дел и здравоохранения, для лучшего понимания ситуации необходимо провести 2000 репрезентативных выборочных тестов.

Из-за ситуации с пандемией уровень безработицы в Австрии достиг наивысшего с 1946 года показателя. По сравнению с мартом 2019 года число безработных людей в республике увеличилось на 52,5%, писал NEWS.ru.