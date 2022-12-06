«На запчасти осталась Украина»: депутат напомнил о шутке Зеленского Экс-депутат Олейник напомнил о шутке Зеленского о развале Украины

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Комментируя планы Польши по захвату западных земель государства, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник вспомнил шутку президента Владимира Зеленского о сдаче Украины на запчасти, сообщают «Народные Новости». По мнению политика, это доказывает, что развал страны «точно будет». Также он считает, что Польша не оставит попыток забрать «свои» земли.

Тогда он был еще артистом. Вынес на сцену велосипед, который назывался «Украина», их выпускали в Харькове. Тогда Зеленский сказал: «На запчасти осталась Украина». Поэтому развал страны точно будет, — считает Олейник.

Экс-депутат рассказал, что Польша уже начала движение в сторону присоединения Западной Украины — поляки предъявили около двух тысяч исков в украинские суды с требованием принадлежащего им имущества. Эксперт считает, что эти иски потом перейдут в европейские суды, которые вынесут решение в пользу Польши. Также Олейник полагает, что после этого Варшава попытается заявить о правах на весь запад Украины и потребует его присоединения.

Политолог Николай Межевич ранее сообщил, что аннексия Польшей территорий Западной Украины обсуждается уже несколько месяцев. По его словам, Варшава имеет объективный интерес к Львовской области, но она не начнет аннексию без разрешения Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина. При этом степень одобрения подобных планов со стороны США и европейских стран пока неясна, уточнил эксперт.