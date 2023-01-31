На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во всех областях Украины 31 января объявили воздушную тревогу, передает «Страна.ua». По данным украинских СМИ, сирена прозвучала из-за пролета самолета тактической авиации ВС России МиГ-31К над Белоруссией. Он является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

На сайте онлайн-карты Минцифры Украины по данным на 12:50 мск показано, что воздушная тревога до сих пор звучит в Харьковской области, а также на занятых ВСУ территориях ЛНР.

Днем ранее украинские СМИ сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В ночь на 30 января воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Карта Минцифры показывала, что сигналы звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов следом сообщил о том, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове.