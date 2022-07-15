Запад усилил контроль за передаваемым Киеву оружием Financial Times: Запад направил на Украину наблюдателей для отслеживания потока своего оружия

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Некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных вооружений, заявил в интервью британской газете Financial Times министр обороны Алексей Резников. Ранее в Киеве признали, что были выявлены случаи продажи западного оружия.

Он сообщил, что некоторые из союзников Украины направили военных представителей в страну для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру, — говорится в сообщении издания.

Резников отметил, что Украина пользуется программным обеспечением НАТО, которое поступило в страну еще в 2019 году, для отслеживания вооружения, которое предоставляют западные союзники. При этом страны Альянса могут получить полный доступ к этой программе. По словам министра, система на текущий момент имеет только централизованное управление, но в ближайшее время его собираются распространить на уровни бригад и батальонов. Кроме того, в Киеве сейчас разрабатывают новые системы для отслеживания, они будут работать в параллельном режиме с программным обеспечением НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за попадающим на Украину вооружением из-за того, что потом оно может попасть на черный рынок.