На Украине журналист спровоцировал скандал в день похорон Кернеса

https://static.news.ru/photo/e7591312-46d4-11eb-8f85-fa163e074e61_660.jpg Егор Чечеринда Фото: checherynda/facebook.com

Украинский журналист Егор Чечеринда возмутил пользователей Сети провокационным постом в день похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса.

На своей странице в Facebook Чечеринда опубликовал фотографию траурной процессии с похорон колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Нищие всегда «благодарны» своим «хозяевам», — подписал снимок журналист.

Он не объяснил, какая существует связь между умершим от последствий коронавируса харьковским мэром и 44-летним наркобароном и террористом, контролировавшим к концу 80-х годов 80% мирового рынка кокаина.

Большинство пользователей возмутила аналогия между Кернесом и Эскобаром. Возмущённые украинцы стали интересоваться у автора, сколько он построил школ, а также потребовали «не оскорблять наших людей».

Не дай бог с вами что-то случится, через день забудут, — написал один из пользователей.

Кернес трижды побежал на выборах мэра Харькова: в 2010-м, 2015-м и 2020 году. В сентябре он перенёс коронавирусную инфекцию, которая пошатнула его здоровье: у политика случился инсульт, а затем отказали обе почки. Кернеса подключили к аппарату гемодиалаза. Мэр Харькова должен был в конце декабря вернуться из Германии, где проходил лечение, но на минувшей неделе он умер в возрасте 61 года.

Как писал NEWS.ru, мэр Киева Виталий Кличко сделал селфи с неизвестной девушкой на похоронах Кернеса. На это обратили внимание украинские журналисты. Они предположили, что столичный градоначальник не смог отказать своей поклоннице, несмотря на неуместность момента.