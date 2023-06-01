На Украине заявили об установлении диктатуры Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин заявил об установлении диктатуры Зеленского на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Действия президента Украины Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, глава государства не выполняет своих обещаний.

Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? <…> Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком, — пояснил он.

По словам эксперта, украинцы должны объeктивно смотреть на происходящие и не верить словам политиков o приближающемся контрнаступлении. Для этого у ВСУ нет нeобходимого технического оснащения, отметил Соcкин.

Ранее Соскин заявил, что контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году не будет. По его словам, это связано с нехваткой у ВСУ оружия, техники и самолетов. Кроме того, Соскин указал также на дефицит личного состава.

Он напомнил, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ в мае уже войдут в Крым, однако, по мнению Соскина, Киеву не с чем проводить операцию. Политик считает, что контрнаступление возможно только в том случае, если украинский Генштаб разработает план чрезвычайной операции.