Каховская гидроэлектростанция больше не подлежит восстановлению, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла, передает сайт МВД Украины.
В результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции разрушенными оказались 11 пролетов верхней части дамбы. Клименко также уточнил, что в результате инцидента пострадали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Каховская гидроэлектростанция будет однозначно восстановлена, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. На данный момент приоритетом является ремонт водохранилища, а не электрического производства. Экология и экономика нижнего Поднепровья полностью зависит от Каховской ГЭС уже на протяжении полувека, добавил Сальдо. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно.
Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.