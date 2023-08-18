На Украине заявили о невозможности восстановления Каховской ГЭС

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia/Global Look Press

Каховская гидроэлектростанция больше не подлежит восстановлению, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла, передает сайт МВД Украины.

В результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции разрушенными оказались 11 пролетов верхней части дамбы. Клименко также уточнил, что в результате инцидента пострадали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Каховская гидроэлектростанция будет однозначно восстановлена, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. На данный момент приоритетом является ремонт водохранилища, а не электрического производства. Экология и экономика нижнего Поднепровья полностью зависит от Каховской ГЭС уже на протяжении полувека, добавил Сальдо. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.