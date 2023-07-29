Стало известно, когда завершится откачка воды с разрушенной Каховской ГЭС Сальдо: откачка воды после разрушения Каховской ГЭС займет еще несколько недель

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займет еще несколько недель, заявил в беседе с ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что это лишь первоначальный этап устранения последствий произошедшего. По слова Сальдо, работы много и она не прекращается ни днем, ни ночью.

Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть — месяцы, — сказал врио губернатора.

Он уточнил, что в настоящее время вода остается в низинных местах, где отсутствует естественный сток и где не ожидается ее схода или высыхания. При этом Сальдо подчеркнул, что и в будущем останутся здания и инфраструктура, полностью испорченные водой, а также разрушенная плотина, поэтому полностью ликвидированными последствия он готов считать лишь тогда, когда будет заново отстроена ГЭС.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. В результате в Новой Каховке ее уровень поднялся до 12 метров. В результате погибли 55 человек, 175 госпитализированы. Подтопленными остаются около 2 тысяч домов.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS. По словам российского лидера, Москва не заинтересована в подрыве ГЭС, поскольку это повлекло за собой тяжелые последствия для территорий, которые находятся под российским контролем.