На Украине сообщили о гибели более 40 военных

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Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что более 40 украинских военнослужащих погибли в результате ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры после начала военной операции РФ. По его словам, ВСУ продолжают оказывать сопротивление, пишет «Украинская правда».

В результате ракетных ударов России по военным объектам и объектам критической инфраструктуры погибло более 40 военнослужащих Вооружённых сил. ВСУ оказывают сопротивление вооруженной агрессии России, — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внёс в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

В Минобороны России ранее заявили, что Вооружённые силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятcя из cтроя военная инфраструктура, объeкты ПВО, военные аэродромы и авиация.

В министерcтве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.