На Украине рассказали о «совместных операциях» с Польшей Представитель разведки Украины Скибицкий рассказал о совместных операциях с Польшей

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Киев и Варшава проводят «совместные операции». Об этом рассказал в интервью изданию Telegraph представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам сотрудничество между Украиной и Польшей находится на высоком уровне.

Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90 процентов военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами, — подчеркнул Скибицкий.

Он также добавил, что в сфере военной разведки Украине практически всё — «от информации до оборудования» — предоставляется Штатами и Великобританией. При этом Скибицкий не стал подробно рассказывать о содействии Лондона, однако подчеркнул, что оно представляет собой «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 1 августа подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на сумму $550 млн. Известно, что в новый пакет войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS.