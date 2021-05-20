На Украине пройдёт референдум о путях решения конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7d0658b0-b959-11eb-bb3c-96000091f725_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Украины состоится референдум о путях решения конфликта в Донбассе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент страны Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости.

По словам политика, у украинских властей есть некоторое количество планов по решению донбасского вопроса. И общенациональный референдум может быть одним из вариантов выхода из сложившегося положения. Зеленский подчеркнул, что на подобного рода голосовании должен быть поднят главный вопрос. И таковым сейчас является ситуация на Донбассе.

Я уверен, что через какое-то время — потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей — мы представим референдум с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработает другой, — сказал украинский лидер.

В апреле отмечались учащённые обстрелы с обеих сторон в зоне соприкосновения в Донбассе, военный конфликт на территории которого продолжается с 2014 года. Существовали опасения, что перемирие, установленное в 2020 году, будет нарушено и это приведёт к полномасштабным боям. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается поглощать Донбасс.

Ранее стало известно, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского начали контактировать с российской стороной по поводу встречи лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил украинский глава государства.