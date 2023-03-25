На Украине придумали, как зарабатывать на российской нефти «Коммерсант»: Киев вдвое поднимает цены на транзит российской нефти

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля поднять тариф на транзит нефти из России по магистральному нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории Украины, сообщает «Коммерсант». По данным издания, это будет уже второе повышение расценок с начала 2023 года.

За нефть, идущую по «Дружбе» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, Киев хочет получать по €27,2 за тонну. До этого тариф на Украине поднимали на 18,3% — до €13,6 за тонну.

Хотя затраты на транзит российского сырья растут, для Европы оно остается наиболее выгодным вариантом. Именно поэтому европейские страны соглашаются на условия Украины, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в страны Европы в феврале 2023 году упали втрое относительно февраля 2022 года и составили 939,3 тысячи тонн. Такое сокращение объясняется уменьшением экспорта в Германию, Польшу и Словакию. В феврале 2023 года Россия на 55,8% нарастила поставки только в Чехию, до 405 тысяч тонн.