На Украине предложили очередное новое название страны

Изменить название Украины в очередной раз предложил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Ранее он уже выступал с подобной инициативой, а также хотел по-другому назвать украинский язык. С очередной инициативой он выступил в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.

На этот раз советник главы президентского офиса решил использовать в волнующем его вопросе опыт европейских стран.

Соединённые Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить, — заявил Арестович.

Как отмечает представитель администрации, страна имеет большое количество географически обособленных районов, в каждом из которых — собственная микрокультура, маленькие субэтносы, обычаи, история. В этой связи предложенное название «было бы в самый раз».

Ранее Арестович предлагал переименовать страну в Украину-Русь, а украинский язык назвать «руським». Предполагалось, что таким образом получится «отобрать бренд у Москвы».

В ответ на предыдущую инициативу Арестовича официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила назвать Украину Укрусь.