В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину

Украине нужно сменить название на Русь-Украину. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов, — сообщил Арестович.

Он добавил, что «надо отобрать бренд «русских» у россиян, и предложил «потроллить» Россию, назвав нынешнюю ситуацию «русско-россиянской» войной. По его словам, Украина — это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие.

12 июля Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил в ходе прямой линии, что русские и украинцы — это один народ.

Статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду и трагедию.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление с Днём крещения Руси. В нём он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — её родными детьми и наследниками. По мнению президента Украины, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.